قال فالديمار بود وزير التنمية البولندي إن بلاده تتوقع الحصول على 2ر4 مليار يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في تصريحات لصحيفة ريتستشبوسبوليتا البولندية إن المدفوعات قد تتجاوز الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل.

وأضاف أن قواعد أموال التعافي الأوروبية لا تربط صرف الدفعات للدول المستحقة بمدى التقدم الذي تحقق في الاستثمارات.

ويدعم الاتحاد الأوروبي خطة بولندا للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والبالغة قيمتها 4ر35 مليار يورو.