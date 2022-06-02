ألزمت محكمة أمريكية في تكساس شركة المؤسسة الدولية للحواسب" آي بي ام" للتقنية بدفع 6ر1 مليار دولار لشركة بي إم سي للبرمجيات على خلفية أعمال تزوير وانتهاكات عقد بشأن عميلهما المشترك شركة إيه تي أند تي للاتصالات.

وأصدر القاضي جراي ميلر بالمحكمة الجزئية الأمريكية الحكم النهائي في القضية، التي بدأت منذ خمسة أعوام في المحكمة الجزئية الأمريكية.

كما يأتي الحكم بعد محاكمة استمرت سبعة أيام من 14 حتى 24 آذار/مارس الماضي.

ويشار إلى أن شركتي آي بي إم و بي إم سي طالما كانا يعملان وفقا لاتفاق لا يتيح لشركة آي بي إم نقل العملاء المشتركين لخط إنتاجها للبرمجيات.

وتقدم شركة أي بي خدماتها لشركة إيه تي أند تي للإجهزة الحواسب الآلية المركزية منذ أعوام، ولكن الشركة تعتمد على برامج شركة بي إم سي منذ عام .2007 ولاحقا أجرت شركة إيه تي أند تي مبادرة داخلية للتوجه إلى شركة آي بي إم من شركة بي إم سي.

وبعد ذلك، خلال عام 2017 قاضت شركة بي إم سي شركة آي بي إم، واتهماتها بانتهاك أعمال شركة إيه تي أند تي عندما جددت الشركتان اتفاقهما لمشاركة الادارة.