أعلنت شيريل ساندبرغ ثاني أكبر مديرة تنفيذية نفوذا في مجموعة "ميتا" الاميركية العملاقة استقالتها الأربعاء بعد أن اختارها مارك زوكربيرغ قبل 14 عاما للعمل الى جانبه.

وكتبت ساندبرغ مديرة العمليات في "ميتا" في منشور على فيسبوك "بعد 14 عاما، سأغادر ميتا"، مشيرة الى أنها ستبقى في مجلس إدارة المجموعة.

وأكدت أن هذه السنوات "إلى جانب مارك" كانت "شرفا وامتيازا لحياة كاملة"، فيما تتعرض المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها لانتقادات واسعة من السياسيين والمجتمع المدني بسبب نموذجها الاقتصادي.

وأضافت أنها وزوكربيرغ "كبرا معا"، لكنها ستتنحى عن منصبها كمديرة للعمليات.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ساندربرغ قولها "لست متأكدة مما يخبئ لي المستقبل (...) لكنني أعلم أنه سيشمل التركيز بشكل أكبر على مؤسستي والعمل الخيري، وهو أمر أكثر أهمية بالنسبة إلي الآن من أي وقت مضى نظرا إلى مدى أهمية هذه اللحظة بالنسبة إلى النساء".