وافق تاتسويا ماروياما، حاكم مقاطعة شيمين اليابانية اليوم الخميس على خطة لإعادة تشغيل مفاعل نووي من نفس النوع المستخدم في فوكوشيما وهو المفاعل النووي الذي انهار بعد تسونامي عام 2011 ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأعلن ماروياما في جلسة لمجلس المقاطعة أنه سيتم السماح للوحدة رقم 2 في محطة شيمين النووية التابعة لشركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية في ماتسو بغرب اليابان ببدء العمل مرة أخرى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة كيودو للأنباء وصحيفة جابان تايمز.

وتعتزم شركة تشوجوكو إلكتريك إعادة تشغيل المفاعل العام المقبل على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو.

يشار إلى أن المفاعل رقم 2 في محطة شيمين، الذي بدأ العمل لأول مرة في عام 1989، لا يعمل منذ عام .2012

ووفقا لوسائل إعلام يابانية، تقدمت شركة تشوجوكو إلكتريك بطلب إلى هيئة التنظيم النووي للحصول على إذن لإعادة تشغيل المفاعل في عام 2013 واجتازت فحوصات الهيئة التنظيمية في أيلول/سبتمبر .2021

وأعطت مدينة ماتسو موافقتها على إعادة تشغيل المحطة في شباط/فبراير، حسبما ذكرت صحيفة جابان تايمز.

في أعقاب زلزال وقع في 11 آذار/مارس 2011 ، ضرب تسونامي هائل مساحات شاسعة من اليابان مما أسفر عن مقتل حوالي 20 ألف شخص.

ولم تكن محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية مصممة لتحمل زلزال وتسونامي مشتركين بهذا الحجم. وفي حين أن المحطة صمدت أمام الزلزال، اخترقت أمواج التسونامي اللاحقة جدرانها البحرية.

وعلى الرغم من أن أيا من الوفيات في ذلك الوقت لم تعز إلى الإشعاع، إلا أن اختراق المحطة أثار قلق مشغلي المحطات النووية في جميع أنحاء العالم، بل ودفع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى إنهاء استخدام الطاقة النووية في ألمانيا إلى الأبد.