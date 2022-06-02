أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي في سويسرا اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر .2008

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9ر2% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، بعد زيادة بنسبة 5ر2% في نيسان/أبريل الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 6ر2%.

وكانت أخر مرة سجلت فيها سويسرا معدل تضخم أعلى في أيلول/سبتمبر .2008

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 7ر0% في أيار/مايو الماضي بعد زيادة بنسبة 4ر0% في نيسان/أبريل الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الاساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات الطازجة والموسمية والطاقة والوقود بنسبة 7ر1% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، كما ارتفعت بنسبة 5ر0% مقارنة بمستواها منذ شهر.