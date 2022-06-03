أيدت محكمة الاستئناف براءة شابين من حيازة مادة الحشيش المخدرة ومؤثرات عقلية (لاريكا) بقصد التعاطي.



وتتلخص الواقعة في قيام وكيل عريف في دورية جوالة برصد مركبة تسير عكس السير وبالاستعلام عن هوية راكبيها تبين أن أحدهما مطلوب لمخفر منطقة قرطبة وعند القبض عليه شاهده يخفي شيئا أسفل مقعده فتلعثم المتهم بالكلام عند إجابته على سؤال وكيل العريف ليسلمه علبة سجائر تبين أنها تحتوي على مواد مخدرة من الحشيش والمؤثرات العقلية وهو ما أكدته تحاليل الأدلة الجنائية.



وأمام المحكمة ترافعت المحامية ايلاف الصالح عن المتهمين بعد انكارهما الاتهامات ودفعت ببطلان القبض والتفتيش بخاصة عدم توافر شروط التفتيش الاحترازي وانتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات ولعدم وجود جريمة مشهودة أو حالات من حالات التلبس فضلا عن عدم وجود إذن من النيابة العامة بالتفتيش.