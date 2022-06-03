واصلت محكمة الاستئناف أمس نظر استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو العام الماضي بإعدامه شنقا.



وقررت الدائرة الجزائية الثانية، برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى 16 الجاري لتقديم المرافعة.



وتخلل جلسة أمس حضور واستجواب الجراح الذي أشرف على محاولة إنقاذ حياة المجني عليها فور وصولها مستشفى العدان، حيث أكد تعرضها لطعنة نافذة سببت لها جرحا عميقا لدرجة أنه وضع إصبع السبابة كاملا في الجرح، مضيفا أنه حاول إنعاشها 10 مرات ولمدة 20 دقيقة دون استجابة كونها كانت متوفاة.