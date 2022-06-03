‏تمكن رجال الجمارك خلال الساعات القليلة الماضية ومن خلال عدة ضبطيات من احباط ضخ نحو 115 ألف حبة مخدرة مهربة الى البلاد عبر طرود جوية ومسافرين، وكان رجال الجمارك اشتبهوا في 3 طرود قادمة من الصين، وبتفتيشها عثر على ما يقارب 107 آلاف كبسولة تقريبا من مادة اللاريكا المخدرة كانت قد تم إخفاؤها داخل الطرود. كما أحبط رجال الجمارك في مطار T4 محاولة إدخال كمية من المواد المخدرة تمثلت بما يقارب 6323 كبسولة لاريكا مخدرة، و50 حبة مخدرة، و50 طابعا مخدرا (أشرطة اللسان المهلوسة)، وذلك خلال ضبطيتين مختلفتين.



وفي تفاصيل الضبطية الأولى، أن راكبا وصل إلى البلاد قادما من طهران عبر مطار T4، فأخضع رجال الجمرك أمتعته الشخصية للتفتيش، ما أسفر عن العثور على ما يقارب 6323 كبسولة لاريكا مخدرة كان قد أخفاها داخل الأمتعة بطريقة مبتكرة.



وفي تفاصيل الضبطية الثانية، أن رجال الجمارك بمطار T4 ساورهم الشك تجاه راكب كولمبي وصل إلى البلاد قادما من دولة خليجية، وأثناء تفتيشه وأمتعته الشخصية عثروا بحوزته على ما يقارب 50 حبة مخدرة، و50 من مادة الطوابع المخدرة (أشرطة اللسان المهلوسة).



هذا، وقد توجه المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر إلى جميع العاملين في الجمرك الجوي على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر، مؤكدا أنه بفضل الله ثم بفضل جهود رجال الجمارك وتفانيهم في العمل وحرصهم على أمن البلد وحفظ أبنائه وبناته من تفشي هذه الآفة، تتم هذه الضبطيات، تم اتخاذ اللازم وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة.