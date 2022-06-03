ما شروط استخدام الواقي الشمسي قبل التعرض للشمس؟

يحاول بعض الأشخاص اتباع نصائح أطباء الجلدية، باستخدام واق شمسي قبل التعرض للشمس خصوصا في فصل الصيف، ومحاولات اكتساب السمرة، ولكن لاستخدام الواقي شروطا معينة فهل نتبعها بشكل صحيح؟



وجدت دراسة بريطانية أن أكثر من مليون بريطاني يستخدمون كريما واقيا من الشمس يتجاوز عمره عقدا من الزمن، على الرغم من حقيقة أن معظمها يظل فعالا فقط لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعامين.

واعترف 9%، في دراسة استقصائية شملت أكثر من 2000 بالغ بأنهم يستخدمون كريم الواقية من الشمس فقط عندما يكونون في إجازة صيفية، بينما يعتقد 5% خطأ أنهم لا يحتاجون إلى استخدام واق من الشمس على الإطلاق.



وقالت استشارية الأمراض الجلدية د.كاثرين بوريسيفيتش: «الحماية من أشعة الشمس أمر حيوي، سواء كنت في المملكة المتحدة أو في الخارج، وبغض النظر عن لون بشرتك».

وأضافت بوريسيفيتش: توفر كريمات وبخاخات الشمس الحماية اللازمة من تلف الجلد الذي يحتمل أن يكون طويل الأمد أو حتى مميتا. وقالت: «من المهم أيضا شراء واق جديد من أشعة الشمس كل عام، لأن الكريمات تنتهي مدة صلاحيتها وتصبح أقل فاعلية».



ويعد السعي لإضفاء مظهر مثالي على وسائل التواصل الاجتماعي عاملا مقلقا، حيث اعترف 17% من المشاركين في الدراسة بأنهم شعروا بالضغط من المؤثرين والمشاهير ليتم تسميرهم، كما وافق ما يقرب من الربع أيضا على أنهم لا يشعرون بالرضا دون التعرض للشمس.

المصدر: «ديلي ميل»

