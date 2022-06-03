مشروبات لتقوية العظام مع التقدم في العمر



ينصح الأطباء باختيار غذاء مناسب لدعم صحة الهيكل العظمي وتساعد بعض المشروبات بعيدا عن منتجات الألبان بحسب الخبراء على زيادة الكالسيوم وتزويد العظام بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.



وتشمل العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لتقوية العظام الكالسيوم وفيتامين (د) والمغنيسيوم وفيتامين (ك) والفوسفور والبورون وفيتامين (ج) والبوتاسيوم، وبالنسبة للجزء الأكبر فإن نظاما غذائيا متوازنا ومتنوعا يمكنه أن يوفر جميع احتياجات العظام، لاسيما الأطعمة الشائعة مثل الفواكه والخضراوات والبقول والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون.



يشرح أخصائيو التغذية أن المدخول من الكالسيوم ينتقل من مستوى الحفاظ على 1000 وحدة دولية في اليوم عندما يكون عمرك أقل من 50 عاما إلى 1200 وحدة دولية على الأقل يوميا للنساء، و1000 إلى 1200 وحدة دولية يوميا للرجال فوق 50 سنة.

فيما يلي أفضل المشروبات التي يمكن تناولها يوميا لضمان عظام أقوى مع التقدم في العمر بحسب الخبراء:



- عصير البرقوق (الخوخ المجفف): يحتوي البرقوق على عناصر غذائية مثل فيتامين K والفوسفور والبورون والبوتاسيوم التي تعمل جميعها على الانسجام للمساعدة في دعم بنية عظام الجسم وحماية العظام من الانهيار مع التقدم في العمر.



- الشاي الأخضر: يقول أخصائيو التغذية إنه «يعتقد أن مكونات الشاي الأخضر النشطة بيولوجيا قد تقلل من خطر الإصابة بالكسور من خلال تحسين كثافة المعادن في العظام (BMD) ودعم نمو العظام».

«فالشاي الأخضر يحتوي أيضا على الفلورايد الضروري لعظام قوية ويساعد على إبطاء تقدم هشاشة العظام».



- عصائر خضراء: «بالنسبة للمبتدئين، تأكد من أن عصيرك الأخضر يحتوي على الكثير من الخضار الأخضر الصلب - مثل البقدونس والكزبرة والخس واللفت والكرنب التي يمكن أن تزود عظام الجسم بالكالسيوم النباتي لبناء العظام».

فالخضار الموجود في العصير الأخضر غني جدا بفيتامين C، ما يساعد في تكوين الكولاجين لتقوية عظامك بشكل أكبر».

المصدر: «eatthis»

