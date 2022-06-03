دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشمال السوري عبر معبري تل أبيض ومعبر باب السلامة وسط تصعيد عسكري كبير بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية من جهة ومسلحي قوات سوريا الديموقراطية «قسد» من جهة أخرى.



وقال قائد عسكري من الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية إن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للجيش التركي دخلت ليل أمس الأول من معبر باب السلامة الحدودي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي وتوجهت إلى القواعد التركية كما دخل رتل آخر من معبر تل أبيض بريف الرقة الشمالي واتجه الرتل إلى مناطق جنوب تل أبيض».

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بدورها، انها رصدت «تعزيزات عسكرية تركية كبيرة تشمل دبابات ومدافع ثقيلة وراجمات وناقلات جند»، وقد وصلت إلى منطقة تل أبيض المحتلة شمال الرقة».



وقال سكان محليون في مناطق ريف تل أبيض الغربي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش التركي وفصائل المعارضة أطلقوا عشرات القذائف على عدة قرى غرب تل أبيض الخاضعة لسيطرة قسد.



كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوات مايسمى «مجلس منبج العسكري» التباع لقسد استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية في قرية حلونجي شمالي مدينة منبج، وسط قصف متبادل بين الطرفين بالقذائف الصاروخية.



من جهته، قال مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة في تغريدة أمس إن أي هجوم تركي جديد على شمال سورية سيتسبب في أزمة إنسانية وسيؤثر سلبا على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.



وناشد عبدي كل الأطراف «منع أي مآس جديدة ودعم خفض التصعيد».



إلى ذلك، قال فريق «منسقو استجابة سورية» في بيان له أمس إن أكثر من 17 مخيما تضرر بسبب انفجار أحد المواقع العسكرية في بلدة بابسقا المتاخمة للحدود السورية ـ التركية، شمال محافظة إدلب، واسفر عن مقتل طفلة نازحة حرقا.