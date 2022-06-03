يبدو ان الحظ لن يكون حليف اللاجئين السوريين الذين وصلوا بريطانيا، بعد رحلة عناء ومخاطر شاقة، إذ يواجه الكثير منهم خطر إعادة الترحيل ولكن هذه المرة إلى رواندا، ضمن الخطة المثيرة للجدل التي أعلنتها حكومة بوريس جونسون بالتعاون مع رواندا.

وبعد ان بدأت الداخلية البريطانية إرسال الرسائل الرسمية لمن تم اختيارهم للترحيل، أكدت زوي غاردنر رئيسة قسم السياسة والمناصرة لدى المجلس المشترك المعني برفاهية المهاجرين، عبر حسابها على تويتر، بأنه تم إبلاغ 15 سوريا بأنهم سيتم إرسالهم ضمن الدفعة الأولى إلى رواندا في 14 الجاري.



وذكرت منظمة بروتكت سيفيليانز لمناصرة اللاجئ السوري أن لاجئين من سورية وأفغانستان باتوا ضمن القائمة التي تضم أسماء أشخاص سيتم ترحيلهم بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.



ولم تؤكد الداخلية البريطانية عدد طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم ضمن أول دفعة، لكن أحد المسؤولين ذكر عبر أخبار بي بي سي بأن كل من تم إخطارهم بالقرار يقيمون حاليا ضمن مركز احتجاز لطالبي اللجوء.