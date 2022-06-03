أقامت شركة لولو هايبر ماركت، شركة تجارة التجزئة المفضلة في المنطقة، حفل توزيع الجوائز في 1 الجاري في فرع الشركة بالري للإعلان عن الجوائز ومنحها للفائزين في مسابقات مهرجان الطعام 2022 الأخيرة.



وقام عدد من الطهاة البارزين في الدولة بتقديم الجوائز للفائزين وذلك بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمشاركين بالمسابقة.



وأتاح مهرجان الطعام 2022، الذي أقيم في جميع منافذ لولو هايبر ماركت في الكويت من 25 مايو إلى 1 يونيو، للمتسوقين فرصة شراء مجموعة متنوعة من المواد الغذائية بخصومات مذهلة وجوائز فريدة، وتميز المهرجان بإجراء العديد من المسابقات التي سمحت للمشاركين بعرض مواهبهم في الطهي وإبداع عرض الأطعمة، كما تم تقديم الفائزين بمسابقات الطهي الرئيسية للمأكولات الهندية والعربية والإيطالية/ القارية والآسيوية، اضافة إلى مسابقة الحلويات.



وتولت لجنة من الطهاة البارزين الحكم على مسابقات الطهي المباشر، وحصل الفائز بالجائزة الأولى في كل فئة على قسيمة هدايا بـ 100 دينار، وحصل الفائزون بالجائزة الثانية على قسائم هدايا بـ 75 دينارا، بينما حصل الفائزون بالجائزة الثالثة على قسائم هدايا بـ 50 دينارا.



وتم تقديم الفائزين في المسابقات الآخرى التي أقيمت كجزء من مهرجان الطعام 2022 ويشمل ذلك مسابقة «واو الماستر شيف» و«الشيف الصغير» و«تذوق واربح» و«الغذاء الصحي» و«تحديات الكيك»، إضافة إلى جوائز ترضية للمشاركين الآخرين، وكل من زار وتسوق في المهرجان الذي استمر أسبوعا كان فائزا.