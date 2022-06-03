محمود عيسى



كشفت مجلة ميد ان إجمالي مشاريع النفط والغاز في مرحلة تقييم العطاءات وتقييمها يبلغ 670 مليون دولار، موزعة على 320 مليون دولار مشاريع في مرحلة تقديم العطاءات للعقد الرئيسي، و350 مليون دولار في مرحلة تقييم العطاءات.



وقالت المجلة انه من المتوقع أن تبلغ قيمة مشروعات التخلص من المياه العادمة لحساب شركة نفط الكويت أكثر من 200 مليون دينار او نحو 650 مليون دولار وفقا لما نقلته عن مصادر في الصناعة، والتي قالت ان الكويت بصدد الموافقة على ميزانية مشروع لتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف في المرافق النفطية. وقالت المصادر انه بمجرد الموافقة عليه فإن المشروع سيتم طرحهما في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.



وذكرت ان نطاق العمل في المشروع يشمل توسيع المرفقين الحاليين المعروفين باسم EWDP-1 وEWDP-2، ويقع المشروع الأول على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت بينما يقع المشروع الثاني على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب العاصمة.



.. والشركة تمدد خطوط التدفق



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه تم تأخير العديد من مشاريع النفط والغاز في البلاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وقد أرجأ الجهاز المركزي للمناقصات العامة مؤخرا مناقصتين تم طرحهما من قبل شركة نفط الكويت. فقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غربي الكويت من 31 مايو إلى 28 يونيو.



كما تم تأجيل عقد خدمات الصيانة ودعم التشغيل لمنشآت الإنتاج في منطقة غربي الكويت. وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات من 5 يونيو إلى 26 يونيو.