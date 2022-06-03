

شريف حمدي



حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية تقدر بـ782 مليون دينار بنسبة ارتفاع 1.7% بنهاية تعاملات الأسبوع التي جنحت أغلب فترات تداولاته للارتفاع بعودة اللون الأخضر على شاشات التداول عوضا عن اللون الأحمر عقب انكسار موجة التصحيح، وارتفعت القيمة السوقية إلى 45.852 مليار دينار ارتفاعا من 45.070 مليارا نهاية الأسبوع الماضي.



ولم تقتصر مكاسب البورصة على القيمة السوقية، بل امتدت لتشمل كل المؤشرات والمتغيرات مع عودة الزخم الشرائي على كثير من الأسهم التي كانت محط اهتمام شرائح متعددة من المتعاملين بعد تراجع أسعارها لمستويات مغرية للشراء، كما عزز اتجاه البورصة في الاتجاه الصاعد استقطاب تدفقات اجنبية في جلسة الثلاثاء الماضي تخطت 60 مليون دينار في إطار مراجعة MSCI لأوزان البورصة الكويتية، وخلال الجلسة تضاعفت قيم التداول إلى 188 مليون دينار.



ويضاف إلى ما سبق، تمحور اسعار النفط عند مستوى 120 دولارا للبرميل ارتفاعا وهبوطا، لكنه يظل مستوى دعم ايجابي للبورصة الكويتية.



وارتفعت السيولة إلى 461 مليون دينار بمتوسط يومي بلغ 92 مليون دينار ارتفاعا من 380 مليون دينار بمتوسط يومي 76 مليون دينار الأسبوع الماضي، وشهدت جلسة الثلاثاء أعلى سيولة بـ 188 مليون دينار في إطار مراجعة MSCI المشار إليها اعلاه، وكان لسهم الخليج النصيب الأكبر منها بعد عودة لمؤشر الشركات الكبيرة التابعة للمؤشر العالمي.



كما ارتفعت معدلات التداول بنسبة 30% من خلال تداول 1.570 مليار سهم ارتفاعا من 1.206 مليارا نهاية الأسبوع الماضي.



وبنهـايـــة التعاملات الأسبوعية، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8% بإضافة 150 نقطة ليصل إلى 8589 نقطة ارتفاعا من 8439 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.6% بمكاسب 98 نقطة ليصل إلى 6080 نقطة ارتفاعا من 5982 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.7% بمكاسب 133 نقطة ليصل إلى 7765 نقطة ارتفاعا من 7632 نقطة.



في سياق آخر، اتسمت تعاملات الاجانب على أسهم السوق الأول خلال تعاملات الأسبوع بالاستقرار إلى حد كبير، حيث استمرت ذات النسب على اسهم 15 شركة من اصل 26 شركة مدرجة بالسوق الأول، في حين تم زيادة نسب الملكيات في 6 اسهم مقابل انخفاضها في 5 اسهم أخرى.



ووفـقـــا لإحصائيـــة البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في شركات السوق الاول بتاريخ



1 يونيو الجاري، بلغت قيمة الملكيات 6.09 مليارات دينار، تصدرها بنك اهلي متحد البحرين بـ 1.78 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني



بـ 1.76 مليارا.



واتسمت حركة تعاملات الاجانب على الاسهم



الـ 7 ضمن مكونات مؤشر مورغان ستانلي MSCI للاسواق الناشئة بالاستقرار خلال تعاملات الأسبوع، حيث ظلت نسب الملكيات في بنك الكويت والوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك بوبيان وشركة اجيلتي عند مستوياتها في الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت في بنك الخليج الذي كان محط اهتمام الاجانب منتصف الاسبوع بـ 0.07% ليصل اجمالي ملكياتهم في البنك إلى 14.28% بقيمة 146.7 مليون دينار، كما ارتفعت في شركة زين بـ 0.02% بإجمالي 13.15% بقيمة 356.7 مليون دينار، كما ارتفعت في شركة المباني بـ 0.03% بنسبة اجمالية 14.69% بقيمة 150.6 مليون دينار.