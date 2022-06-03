أسامة دياب



أشاد السفير النمساوي لدى البلاد ماريان وربا بقوة ومتانة العلاقات النمساوية ـ الكويتية والتي وصفها بالممتازة والمتطورة على مختلف الأصعدة ومجالات التعاون نظرا للامكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان.



وقال وربا، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه بمحل إقامته بمناسبة زيارة ممثل المكتب الوطني النمساوي للسياحة روبرت جروبلاتشر: على المستوى السياسي: لدينا تعاون جيد على صعيد المنظمات الدولية ونتبادل المشاورات حول مختلف الملفات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية، اما اقتصاديا فهناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون، ولدينا تبادل تجاري مميز ونسعى لرفع معدلاته، وعلى صعيد التبادل الثقافي هناك تاريخ من التعاون المشترك، وكانت للكويت مشروعات ثقافية في النمسا، وكان لنا عدد من المشروعات هنا قبل جائحة كورونا ونتمنى ان يتم استئنافها.



وأشار إلى أن بلاده تتمتع بسمعة طيبة في الكويت كوجهة سياحية مميزة لما تتمتع به من امكانات هائلة وتنوع في الأنشطة السياحية، مضيفا انه بعد عامين من التوقف بسبب قيود كورونا على السفر والتنقل نجد ان الكويتيين هذه الأيام مقبلون على استئناف إجازاتهم في النمسا، معربا عن سعادته لاستئناف الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة رحلاتهم المباشرة إلى النمسا، حيث ستبدأ «الكويتية» رحلاتها المباشرة في 12 الجاري و«الجزيرة» 23 منه.



وردا على سؤال حول عدد طلبات التأشيرة التي يتلقاها القسم القنصلي يوميا، قال: قبل الجائحة كان القسم القنصلي يصدر 15 ألف تأشيرة سنويا، وهذا الرقم لا يعكس العدد الحقيقي للسائحين الكويتيين الذين يزورون بلاده، حيث يوجد قطاع عريض منهم لديه تأشيرة «شينغن» طويلة المدى، مشيرا إلى أن الإقبال عليها ازداد بشكل ملحوظ بعد عيد الفطر، لافتا الى ان إصدار التأشيرة للكويتيين يستغرق من يومين إلى 3 ايام عمل بعد تسلمها من شركة VFS.



وعما اذا كانت هناك زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين البلدين في القريب العاجل بين انه قبل عام 2019 كانت لدينا مجموعة من الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها سياسيون نمساويون على رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونتطلع إلى زيارة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر إلى النمسا ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.



وحول اهتمام الشركات النمساوية بمشروعات «رؤية كويت 2035»، أكد اهمية هذه الرؤية، لافتا الى متابعة الشركات النمساوية بشغف لمشاريعها وهناك تعاون مع رجال الأعمال الكويتيين.



وبخصوص الجالية النمساوية في الكويت، أوضح انها لا تتجاوز 85 نسمة ولكنها نوعية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.