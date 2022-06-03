قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن وجود القوات الروسية في الجنوب السوري كان عامل استقرار في المنطقة، بحسب ما نقلت قناة «المملكة» الأردنية.



وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي تلا الاجتماع الـ 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن «الوجود الروسي، سابقا، في الجنوب السوري، كان عامل استقرار (..) في السنوات الأخيرة، وبالتالي نحن في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب».



وأعرب الصفدي، عن قلقه من غياب وجود أي جهد سياسي للتعامل مع «الأزمة السورية»، بحسب قوله.



وأوضح «من ناحيتنا كأردن، ثمة مساران نتعامل معهما فيما يتعلق بالأزمة السورية، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية، وحماية مصالحنا الوطنية، ومساعدة أشقائنا السوريين للتعامل مع تبعات الأزمة التي استمرت على مدار أكثر من 11 عاما».



وفيما يخص الوضع في الجنوب السوري، أشار الوزير إلى أن هناك «حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة»، مؤكدا أن الأردن يواجه تهريب المخدرات «الذي بات خطرا حقيقيا».



وشدد على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة حل الأزمات في المنطقة ومنها سورية، وتحديدا في مواجهة الإرهاب.



وكان الجيش الأردني أعلن أمس عن إحباطه لعملية تسلل مجموعة من المهربين وتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، أسفرت عن مقتل مهرب وإلقاء القبض على آخر.



وقال مصدر عسكري مسؤول، في بيان، «رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة، من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية».



وأضاف المسؤول أنه عثر على 175 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حذر الشهر الماضي من أن تملأ إيران و«وكلاؤها» الفراغ الذي ستتركه روسيا في الجنوب السوري، وما قد ينتج عنه من تصعيد لمشكلات محتملة على حدود بلاده، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج «معهد هوفر».