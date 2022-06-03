تزويد الحرس الوطني بتخصصات علمية تتمتع بالكفاءة والتميز

شهدت الرئاسة العامة للحرس الوطني، حفل تخريج عدد من الضباط وتأدية القسم، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وبحضور سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة والضباط، واشتملت الدورات للضباط الخريجين على دورة الطلبة الضباط الأطباء الاختصاص، ودورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية، ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم.



وهنأ سعادة وكيل الحرس الوطني الخريجين على شرف الانضمام لصفوف الحرس الوطني، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، مؤكدا على أهمية هذه الدورات لإمداد مختلف قطاعات الحرس الوطني بالتخصصات العلمية والفنية والعناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة والتميز.



وأوضح أن الحرس الوطني يواصل تأهيل دفعات جديدة وتدريبها وفق مناهج حديثة تتواءم مع ما يهدف الحرس الوطني إلى تحقيقه من خلال الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند) ومواكبة أحدث العلوم والتدريبات المتبعة في المؤسسات العسكرية المرموقة.



ودعا الخريجين إلى الوفاء بقسمهم ورسم صورة مشرفة عن الحرس الوطني داخل وخارج المعسكرات، وأن يحرصوا على التعلم ممن سبقوهم من قادتهم وزملائهم، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى في الضبط والربط، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.