استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مقر اقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة بنت راشد الخاطر.

وتناول اللقاء الجهود الكويتية والقطرية المشتركة فيما يتعلق بملف اعفاء المواطنين الكويتيين والقطريين من تأشيرة (الشينغن) وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء هذا الملف.

وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي، وسفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عبدالعزيز المالكي.