قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي إن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) أصبح في طريقه الى التحقق بعد اعلان رؤساء الكتل والأحزاب في البرلمان الأوروبي الموافقة والتأييد لهذا الملف عند طرحه للتصويت في البرلمان لاحقا.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوسمي اليوم عقب عدة لقاءات قام بها الوفد البرلماني الكويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال زيارته الرسمية لبلجيكا مع رؤساء الكتل والأحزاب في البرلمان الأوروبي.

وأضاف الوسمي "التقينا اليوم بالمجاميع الأربع الكبيرة بالبرلمان الأوروبي لبحث الإجراءات المقدمة من أجل رفع متطلبات دخول دول الاتحاد الأوروبي أو الإعفاء من تأشيرة (الشينغن)".

وذكر الوسمي "هذه المسألة تمر عبر قناتين مختلفتين في الاتحاد الأوروبي وهما المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وهو إجراء لازم".

وأوضح الوسمي أن الوفد الكويتي عقد لقاءات مطولة امتدت من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء مع رؤساء أكبر المجاميع السياسية في البرلمان الأوروبي، مضيفا "الجميع أصبح مقتنعا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المواطنين من فيزا دخول الاتحاد الأوروبي".

وأشار الوسمي إلى أن هذا الملف يتطلب تعاونا حكوميا برلمانيا، وأن إجراءات الإعفاء من فيزا (الشينغن) تتطلب موافقة جهازين مختلفين وهما الجهاز التنفيذي (المفوضية الأوروبية) والبرلمان الأوروبي.

وقال الوسمي "بعد لقاءات اليوم وتصريحات رؤساء الكتل واللجان في البرلمان الأوروبي أصبح الإعفاء في طريقه إلى التحقق بالقريب العاجل، مضيفا "كانت مطالباتنا لهم بإنجاز هذه المسألة بأسرع وقت ممكن".

وذكر الوسمي "في 22 يونيو سيكون هناك اجتماع للجنة المعنية بهذا الملف، التي التقينا برئيسها وأبدى تفهما كبيرا لهذا الأمر".

وأوضح الوسمي أن الإعفاء من (الشينغن) يخدم الجانبين الكويتي والأوروبي بحيث سيحظى الاتحاد الأوروبي بحضور ومشاركة أكثر فاعلية سواء في الأنشطة الاقتصادية أو على المستوى الشعبي.