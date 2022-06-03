يبقى الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن على هامش المعركة السياسية بشأن الأسلحة النارية، مراهنا على تعبئة برلمانية لازالت بعيدة المنال بعد مجزرة المدرسة في ولاية تكساس مؤخرا.



وقال بيتر أمبلر، من جمعية «غيفوردس»، التي تناضل من أجل تنظيم أقوى، في مقابلة مع مجلة «بوليتيكو» مؤخرا «لا يمكنه الاكتفاء بدور رئيس يقدم التعازي. يجب أن يزج بكل ثقل منصبه في المعركة التشريعية».



حتى الآن، يبدو الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عاما مترددا وهذا يعود في جزء منه إلى شخصيته، وإلى حد كبير إلى حسابات استراتيجية.



جو بايدن أب سريع التأثر، فقد اثنين من أبنائه، ولكن ليس بسبب البنادق: ابنة رضيعة في حادث سيارة، وابن بسبب السرطان.



وفي حين فضل بايدن التعبير عن مشاعر التأثر وطرح التساؤلات كما فعل مؤخرا قائلا «متى سنواجه لوبي السلاح بحق الله؟»، فهو يفعل ذلك أيضا لحسابات سياسية.



فبايدن عضو سابق في مجلس الشيوخ يحترم سلطة البرلمان ويريد أن يصوت الكونغرس على مشروع قانون من شأنه تعميم التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية لمشتري الأسلحة، وحظر البنادق الهجومية وشراء كميات كبيرة من الذخيرة.



ويعتقد البيت الأبيض أن انخراط جو بايدن إلى حد كبير، في وقت لا يحظى فيه بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي، من شأنه أن يعطل العملية التشريعية أكثر من أي شيء آخر.



ويدعم الديموقراطيون مشروع القانون، لكنهم بحاجة إلى إقناع عدد من النواب الجمهوريين، لنيل الأغلبية.



وترى الإدارة الأميركية أن تأثير قانون فيدرالي سيكون أكبر بكثير من مراسيم رئاسية غير ملزمة لجميع الولايات الأميركية.



من جانبها، لا تشكك العديد من المجموعات المناضلة لتنظيم الأسلحة النارية في قناعات الرئيس، لكنها تعتقد أنه يجب أن ينخرط بشكل أكبر.



ويقول إيغور فولسكي، مدير منظمة «غانز داون أميركا» على تويتر، إنه يمكن للرئيس إنشاء هيئة في البيت الأبيض مخصصة للأسلحة النارية، تجول البلاد لمقابلة مجتمعات متضررة، وتستقبل نشطاء، وتضغط شخصيا على البرلمانيين، وكتب «هذا أقل ما يمكن فعله».



وتخشى الجمعيات من أن تعود الولايات المتحدة إلى السيناريو التعيس الذي أصبح مألوفا بعد كل عملية قتل بأسلحة نارية: موجة من المشاعر تنحسر قبل أن تتحول إلى ضغط سياسي حقيقي كفيل بأن يؤدي إلى إصلاحات كبيرة.