

بين التهديدات وتصعيد اللهجة، تحرص تركيا على البقاء في قلب اللعبة الدولية بدون أن تخشى المساومة على أوراقها الرابحة واعتراضاتها حتى إذا وصل الأمر إلى حد إزعاج حلفائها.



ومن الحرب في أوكرانيا والممرات البحرية إلى توسيع حلف شمال الأطلسي والتوغل في العراق، والتوتر مع اليونان المجاورة، تتواجد أنقرة في كل الملفات الاقليمية ما يفيد رئيسها رجب طيب ادروغان الذي يتولى السلطة منذ 2003 والمرشح لولاية جديدة السنة المقبلة.



ويقول يكتان ترك يلماظ الباحث في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا إن اردوغان "يحاول تحويل (مسألة الحلف الأطلسي) الى فرصة دبلوماسية".



وأضاف "السويد وفنلندا تجدان نفسيهما مرغمتين على بحث مصادر قلق تركيا".



ولهذه الطريقة لاثبات الوجود على الساحة الدولية أيضا غايات سياسية داخلية قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو 2023 كما يقول سونر كاغابتاي المتخصص بشؤون تركيا في معهد واشنطن.



يشير المحللون الذين تحدثوا الى وكالة فرانس برس أيضا الى أمل تركيا بالاستفادة من ملف الحلف الأطلسي في مسالة مقاتلات اف-16 الأميركية، وهي الطائرات التي طلبتها ودفعت ثمنها جزئيا. لكن واشنطن علقت العقد بعدما اشترت أنقرة نظام الدفاع الروسي أس-400.



التوتر الأخير مع اليونان الشريكة في حلف شمال الاطلسي، يندرج أيضا ضمن الاستراتيجية التركية.



- موقف مزعج-يقول سونر كاغابتاي "يرسل اردوغان إشارة إلى (جو) بايدن: لنتحدث عن طائراتي التي يعرقلها مجلس الشيوخ وسأكون مسرورا في رفع الفيتو في حلف شمال الأطلسي".



ويرى الخبير الجيوسياسي ديدييه بييون من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس أن " اعتراضات اردوغان غالبا ما يكون لها أساس"، موضحا أنه "بعد المساومات، يتم إيجاد تسوية في نهاية المطاف".



هل يمكن تجاوز الرئيس التركي الذي نجح حتى الآن في الحفاظ على العلاقات مع كييف التي تملك طائرات مسيرة تركية لكن بدون الابتعاد عن موسكو؟



تقول اليزابيت أونينيا من جامعة أمستردام "بفضل حيادها وحتى بدون إحراز تقدم لافت، تبقى تركيا الطرف الثالث الموثوق به للقيام بوساطة بين أوكرانيا وروسيا".



وعرضت أنقرة مساعدتها وأسطولها وفي الوقت الراهن يبدو أن روسيا تفكر في ذلك.