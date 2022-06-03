القاهرة - محمد صلاح



بدأت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ «مربوحة» زوجة «الكبير أوي» في أولى خطواتها نحو البطولة السينمائية، حيث انضمت مؤخرا إلى أسرة فيلم «مغامرات كوكو» مع بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيرين رضا وأوس أوس ومنة فضالي ونانسي صلاح وإخراج إسماعيل فاروق.



وأعربت رحمة عن سعادتها بدخول عالم الشاشة الكبيرة الذي كانت تحلم به منذ بدايتها مع الفن، وتمنت أن تكون البداية على قدر نجاحها في شخصية زوجة «الكبير».



وأكدت رحمة أنها تسعى لان تتنوع أعمالها بين الدراما والكوميديا والشخصيات المعقدة والمركبة النفسية حتى لا يتم حصرها في الأعمال الكوميدية لقناعتها ان لديها قدرات فنية تمكنها من التألق كممثلة متنوعة في كل الشخصيات، خاصة أنها سبق أن قدمت على المسرح أعمالا عالمية ودرامية واجتماعية وأثبتت وجودها.