أعلنت الفنانة هند صبري عن الموعد النهائي لعرض فيلمها الجديد «كيرة والجن»، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان كريم عبدالعزيز والنجم أحمد عز، ونشرت البوستر التشويقي للفيلم، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت: «البوستر التشويقي لفيلم كيرة والجن.. 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي»، مشيرة الى أن الفيلم أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية.



وتعود أحداث فيلم «كيرة والجن» إلى مرحلة الغليان التي كانت مسيطرة على الشارع المصري بعد اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي نجح في أن يوحد مصير كل من «أحمد عبدالحي كيرة»، الذي يجسده كريم عبدالعزيز، و«عبدالقادر الجن» الذي يقدم دوره الفنان أحمد عز، ويشاركان معا في النضال ضد الاحتلال اﻹنجليزي.



وفي سياق آخر، تستعد الفنانة هند صبري للتحضير للجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، حيث أعلنت عن وجود جزء ثان للعمل بعد نجاح الموسم الأول له، ونشرت مقطع ڤيديو لها على «إنستغرام»، قالت فيه: «هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش».