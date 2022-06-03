ردت الفنانة دانييلا رحمة على الانتقادات التي طالتها خلال مشاركتها في مسلسل «للموت 2»، بسبب مشاهد «ريم» وهي الشخصية التي قدمتها ووصفها البعض بـ «الجريئة».



وقالت دانييلا، خلال مقابلة لها في برنامج «MBCTRENDING»، إن المشكلة التي تواجهها هي أنها لا تريد أن تقدم عملا أو شيئا بعيدا عن الواقع، مضيفة: إما أن نقوم بتصوير المشهد بصورة صحيحة أو نقوم بإلغائه.



وكان لدانييلا رحمة وجهة نظر حول حرصها على نشر كواليس تصوير مشاهدها، حيث أوضحت أن الكثير من المشاهدين يفضلون رؤية العمل خلف الكواليس وكيف يقوم المشاركون فيه بتصوير مشاهده.



وتطرقت في الحديث عن المشهد الذي تعرضت فيه للإصابة أثناء التصوير، حيث أصيبت في فمها، قائلة: لا أعلم كيف قمت بتمثيله، ولكن ذهبت إلى طبيب أسنان ليقوم بعلاج إحدى أسناني بعد تعرض جزء منها للكسر.



جدير بالذكر أن المشهد الذي تعرضت فيه دانييلا للإصابة، ظهرت فيه ماغي بوغصن تشهر مسدسا في وجه رحمة خلال أحد المشاهد بينما كانت الأخيرة منفعلة بشكل كبير وتصرخ في وجه ماغي فارتطم فمها بالمسدس لتضع يدها على فمها ويقترب منها فريق العمل للاطمئنان عليها بعد الإصابة.



واستكملت قصة مسلسل «للموت 2» أحداث الجزء الأول حول صراع البشر بين الخير والشر، ومبدأ الطمع للحصول على مغريات الحياة، وهو من بطولة: ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، كارول عبود، بديع أبوشقرا، وسام صباغ، فادي أبي سمرا، ليليان نمري، وختام اللحام وغيرهم، ومن تأليف ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر.