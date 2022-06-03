كشف المنتج محمد السبكي عن دخوله في مفاوضات مع الفنانة روبي لإقناعها بالعودة للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» المقرر عرضه رمضان 2023، بعدما اعتذرت عن عدم المشاركة في بطولة العمل نهاية العام الماضي، مما شكل أحد الأسباب الرئيسة لخروج المسلسل من السباق الدرامي رمضان الماضي واتخاذ المنتج قرارا بتأجيله.



وينوي المخرج سامح عبدالعزيز، بحسب مجلة «لها»، بدء التصوير بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، ومن المقرر أن تتعاقد شركة الإنتاج مع أبطال العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لم يتم التعاقد رسميا على الجزء الثاني إلا مع الفنانين محمد محمود وصلاح عبدالله، الذي حل بديلا للراحل محمود الجندي.



يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» عرض في رمضان 2017 وشارك في بطولته: سيد رجب ومحمود الجندي وروبي وشريف سلامة وريهام عبدالغفور وكريم عفيفي ومحمد لطفي ونجلاء بدر وصبري فواز وسهر الصايغ، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.