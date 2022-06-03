طالب بضرورة القضاء على الممارسات الضارة في منافذ البيع والجمعيات.. وتوفير المخازن اللوجستية



طارق عرابي



قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للأغذية، عبدالله البعيجان، إن ضمان الأمن الغذائي والمائي يشكل أهم متطلبات المرحلة المقبلة بالنسبة للكويت وللعديد من دول العالم.



وأضاف البعيجان في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن «اتحاد الأغذية» قدم مؤخرا عددا من المقترحات العاجلة إلى مجلس الوزراء، وذلك بهدف مواجهة الارتفاع المتسارع في أسعار المنتجات والمواد الغذائية، وكذلك مواجهة النقص الحاد في الإمدادات بعد اتخاذ عدد من الدول المصدرة قرارات بإيقاف تصدير السلع للخارج.



وأشار إلى أن الوقت الحالي يتطلب تعاون وتضافر كل من الحكومة والقطاع الخاص مع تحمل كل طرف لمسؤوليته، للوصول إلى حل عاجل وسريع لقضية الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، خاصة أن الأزمة كبيرة جدا وقد يتضرر منها كثيرون.



وأكد البعيجان أن المقترحات والتوصيات التي رفعها الاتحاد للجنة التي تم تشكيلها مؤخرا في مجلس الوزراء كانت عميقة وشاملة، حيث ركزت في جوانبها الأساسية على قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي، وهما العاملان الأساسيان اللذان سيلعبان دورا رئيسيا حول العالم في المستقبل القريب، فيما تناولت المقترحات الأخرى ضرورة علاج الاختلالات الحالية المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية والتحويلية، وتطوير المنافذ البرية والبحرية والبرية.



وأضاف أن الاتحاد طالب كذلك بضرورة القضاء على الممارسات الضارة المتبعة في منافذ البيع والجمعيات التعاونية، والعمل على توفير المزيد من المخازن اللوجستية الكافية لتخزين المواد الغذائية الاستراتيجية على وجه السرعة.