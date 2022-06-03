8 شركات جديدة حصلت على موافقات للاستثمار ليرتفع الإجمالي إلى 67 شركة

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر نجحت في استقطاب استثمارات جديدة بنحو 106 ملايين دينار من 8 شركات جديدة خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن عدد الموافقات التراكمية التي منحتها الهيئة للشركات بنهاية شهر مارس 2021 بلغ 59 موافقة، بينما ارتفع ذلك العدد حاليا إلى 67 موافقة بواقع 8 شركات جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن قيمة الاستثمارات ارتفعت من 1.203 مليار دينار في نهاية مارس 2021 إلى نحو 1.309 مليار دينار حاليا بزيادة مقدارها 106.1 ملايين دينار.