حظرت فرنسا صيد ديوك الخلنج التي يهددها خطر الانقراض، لفترة أولية تبلغ خمس سنوات.

واتخذ مجلس الدولة القرار لحماية ديوك الخلنج، وهي مجموعة من الطيور تنتمي إلى رتبة الدجاجيات، بعد شكوى من جمعيات الحفاظ على الطبيعة.

وكتب مجلس الدولة في حيثيات قراره أن الدولة ملزمة بضمان ألا تهدد أعمال الصيد أعداد الطيور ويمكن أن يتم تعليقها لمدة تصل إلى خمس سنوات حال تعرض أي نوع من الأحياء للخطر.

ورحب الاتحاد البيئي "إف إن إي" بالقرار، وأشار إلى أن ديك الخلنج مدرج على القائمة الحمراء في فرنسا، ما يعني أنه عرضة لخطر الانقراض.

ومنذ عام 2008، تحركت جمعيات 55 مرة ضد تصاريح الصيد في البرانس حيث تراجعت أعداد هذه الديوك إلى 20% من أعدادها في عام .1960 وتم فرض حظر على عمليات صيد هذه الطيور في إقليمي فوج وجورا في عام .1981