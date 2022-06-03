أظهرت دراسة جديدة أن هناك علاقة وثيقة بين شرب كميات معتدلة من القهوة وانخفاض خطر الوفاة فجأة.

واستخدمت الدراسة المنشورة في مجلة "أنالز أوف أنترنال ميديسن" بيانات من 171000 شخص في المملكة المتحدة أجريت عليهم الدراسة على مدى سبع سنوات ووجدت انخفاضًا يصل إلى 30 في المائة في خطر التعرض للموت، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأفادت الدراسة أن الأمر ينطبق على من يتناولون القهوة المحلاة وغير المحلاة، وأن المعدل كان حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

وكتبت كريستينا وي، الأستاذة المشاركة في كلية الطب بجامعة هارفارد، في مقال افتتاحي مصاحب للدراسة، حاولت الدراسة التحكم في عوامل أخرى، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن مثل هذه الجهود لجعل شرب القهوة وحدها هو العامل الرئيسي لتقليل خطر الوفاة يصاحبها بعض الشكوك.

وقالت إن تناول القهوة (وما إذا كنت تريد إضافة السكر أو لا) ليس الأمر الهام هنا فقط بل ويتأثر بعوامل يصعب قياسها، بما في ذلك متطلبات المهنة والعمل وساعات العمل، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية، وتوافر وقت الفراغ، على سبيل المثال لا الحصر".