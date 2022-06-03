تقضي السورية شمسة محمد بلال، البالغة من العمر ثمانين عاما، معظم يومها وهي تعلم الشابات مهنة "صر القز"، وهي شكل من أشكال الفنون يخشى كثيرون اندثاره في جميع أنحاء البلاد.

تتألف العملية التي تستهدف صناعة أثواب القز بالطريقة الحموية في سوريا من طريقة تقليدية يتم فيها ربط عقد بأقمشة حريرية خام بأشكال معينة، ثم يتم صبغها بألوان مختلفة لتشكل في النهاية أنماطا ملونة بعد فك العقد.

وعلى مدار قرون، اعتادت العرائس في أنحاء سوريا على تلقي أردية ذات تصميمات معقدة باستخدام هذه الطريقة، لكن هذا النوع من الحرير أصبح نادرا بشكل متزايد مع استمرار عدد قليل من النساء الماهرات في هذه الحرفة.

وأشارت شمسة بلال إلى أنها واحدة من قلائل ما زالوا يعرفون هذه الطريقة، وهي متحمسة لتعليم الشابات كيفية القيام بذلك.

وتحاول بلال البالغة من العمر 80 عاما أيضا تبديد فكرة أن هذه الحرفة يمكن أن تسبب فقدان الأسنان.

وعلى أمل مساعدة شمسة بلال في الحفاظ على هذا الفن، نظمت الفنانة التشكيلية السورية عفاف نبواني ورشة عمل لمدة عشرة أيام لتعليم هذه الحرفة.

وسجّلت 13 امرأة في الدورة التدريبية، ثم عُرضت أعمالهن في معرض أقيم في منطقة خان أسعد باشا التاريخية بدمشق.

قالت إحدى المتدربات وتدعى رزان أسعد إنها شعرت برغبة قوية في الحفاظ على هذه التقاليد من الاندثار.