أفاد آباء في استطلاع للرأي بألمانيا بأن جائحة كورونا كانت لها تأثير سلبي على السلوك الغذائي والتمارين الرياضية للعديد من الأطفال والمراهقين.

وبحسب الاستطلاع اكتسب العديد من القُصّر وزنا كبيرا خلال العامين الماضيين، حيث ظلوا يأكلون بشكل غير صحي وتراجعت لياقتهم البدنية.

وقالت سوزانه فايراوخ-بولر، من جمعية السمنة الألمانية، خلال عرض نتائج الاستطلاع: "لم نشهد مطلقا زيادة في الوزن على النطاق الذي نشهده منذ بداية الجائحة. هذا أمر مثير للقلق لأن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو الكبد الدهني أو مرض السكري لدى الأطفال والمراهقين".