تختبر منصة تيك توك TikTok "الوضع الواضح" لتجربة تمرير خالية من التشتيت.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني، أن تيك توك تختبر الميزة الجديدة التي من شأنها أن تسمح بتجربة تصفح خالية من التشتيت على التطبيق.

وتخضع الميزة الجديدة، التي تسمى الوضع الواضح "Clear"، للاختبار حاليًا مع مستخدمين محددين. ويتخلص هذا الوضع الجديد من كل الفوضى التي تظهر على الشاشة، مثل التسميات التوضيحية والأزرار، عند عرض المحتوى على التطبيق.

وتظهر لقطات الشاشة التي نشرها المستخدمون أنه بمجرد تنشيط الوضع الواضح، لن ترَ أسماء المستخدمين والتعليقات التوضيحية والمعلومات الصوتية والمزيد. وفي بعض الحالات، يبدو أنه يمكنك التخلص من أزرار الإعجاب والتعليقات والمشاركة أيضًا من أجل الحصول على تجربة مشاهدة خالية تمامًا من التشتيت.