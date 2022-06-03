تواصل نسبة المدخنين في ألمانيا ارتفاعها، حيث بلغت حاليا 33% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما، بحسب دراسة طويلة المدى بعنوان "الاستطلاع الألماني لسلوك التدخين".

وقبل جائحة كورونا (نهاية عام 2019 وبداية عام 2020)، كانت نسبة المدخنين بين السكان فوق 14 عاما تتراوح بين 26 و27%. وبحلول نهاية عام 2021 ارتفعت نسبتهم إلى 9ر30%.

ووصف عالم الأوبئة الألماني دانيل كوتس ،في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق هذا الأمر بأنه تطور مخيف.

ويرأس البروفيسور كوتس وحدة أبحاث الإدمان في مركز الصحة والمجتمع بمستشفى دوسلدورف الجامعي. ويرجح كوتس أن ارتفاع معدل التدخين قد يكون بوجه عام أحد تداعيات الجائحة، موضحا أن أحد ما يسمى بالتداعيات المتأخرة لكورونا أن الناس يتجهون بشكل متزايد إلى منتجات التبغ.