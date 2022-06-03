قررت الحكومة المحلية في ولاية بيهار شرقي الهند منح الإذن بالتنقيب عن احتياطي الذهب لديها، وفقا لما ذكرته مسؤولة

وتقول التقارير إن احتياطي الذهب، الذي يُعتقد أنه الأكبر في البلاد، موجود في منطقة جاموي، على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة باتنا عاصمة الولاية.

وصرحت هارجوت كاور بامهره، المسؤولة الكبيرة بحكومة بيهار، في تصريحات إعلامية، بأن "إدارة المناجم والجيولوجيا بالولاية تتشاور مع الوكالات العاملة في مجال التنقيب، بما في ذلك هيئة المسح الجيولوجي الهندية والمؤسسة الوطنية لتنمية المعادن، للاستفادة من احتياطيات الذهب في جاموي".

وقالت بامهره "بدأت عملية التشاور بعد تحليل نتائج هيئة المسح الجيولوجي الهندية التي أشارت إلى وجود الذهب في مناطق مثل كارماتيا وجاهاجا وسونو في جاموي".

وقالت إنه من المرجح أن توقع الحكومة المحلية مذكرة تفاهم مع وكالة أو عدة وكالات مركزية بشأن أعمال التنقيب الأولية في غضون شهر.

وقال وزير المناجم الفيدرالي برالهاد جوشي للبرلمان الهندي في العام الماضي إن بيهار تمتلك الحصة الأكبر من احتياطي الذهب في الهند.