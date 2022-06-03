كشف علماء من جامعة "إنديانا" الأمريكية عن وجود اختلافات قليلة بين تناول البطاطس المقلية أو اللوز كوجبة خفيفة يومية، لافتين إلى عدم وجود دليل على وجود تأثيرات تفاضلية بين تناول 300 سعر حرارى من البطاطس المقلية يوميا و300 سعر حرارى من اللوز يوميا عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن أو علامات خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر.

وقال الباحثون - في دراسة جديدة - "إن التغييرات في تكوين الجسم (أى كتلة الدهون في الجسم) ووزن الجسم ومستوى الجلوكوز "صائم" ومستويات الإنسولين لـ180 شخصًا بالغًا في نهاية التجربة، التي استمرت شهرا، أظهرت أن مستويات السكر في الدم والأنسولين أعلى بعد تناول البطاطس المقلية، إلا أنها لم ترتفع إلى ما بعد المعدل الطبيعي".