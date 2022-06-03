أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية في النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وهو سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، فيما تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى في دورته الجديدة.

من جانبه، أعرب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذي كان على مدار النُسخ السابقة له مصدرًا لانطلاق أسماء جديدة في مجال السينما العربية والعالمية، وساهم في دعم الكثيرين من صانعي الأفلام الموهوبين، لافتًا إلى أنه بصفته رئيسًا للمهرجان وبكونه فنانًا عربيًا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة في المنطقة هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المثمرة المتجددة.

من ناحية أخرى، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن اختيار ليندا بلخيرية، ضمن الفريق جاء بناءً على تمتعها بخبرة واسعة اكتسبتها بفضل مشاركتها كمبرمجة في العديد من المهرجانات، مؤكدًا أنه يثق في أن التعاون معها سيؤتي ثماره وسيشكل فارقًا إيجابيًا في النسخة المنتظرة من الملتقى.

يشار إلى أن ليندا بلخيرية، مبرمجة مهرجانات ومديرة منصة قرطاج للمحترفين، عملت كمستشار في العديد من مشاريع لجان التحكيم في المهرجانات الدولية، كما شاركت كمنسقة بمهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي عام 2011، فيما انضمت إلى فريق مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2016.

"ملتقى القاهرة السينمائي" يقام في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وهي منصة توفر فضاءً مهما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب في العالم العربي وتسلط الضوء عليهم.

يشترط "ملتقى القاهرة السينمائي" أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيا، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلاً في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلاً أو قصيرًا، ومن المقرر وذلك على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة هو 20 أغسطس المقبل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".