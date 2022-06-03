كشف بحث أجرته الأستاذة في معهد علوم الأعصاب (UMH-CSIC) في إسبانيا الدكتورة سيلفيا دي سانتيس، عن أن تقنية التصوير باستخدام الرنين المغناطيسي "الموزون بالانتشار" قادرة على إظهار التهاب الدماغ.

وذكرت الدراسة- التي نشرت في عدد مايو من مجلة "Science Advances"، أن التصوير بالرنين المغناطيسي "الموزون بالانتشار" يمكن أن يكتشف بشكل غير موسع وتفاضلي تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية، وهما نوعان من خلايا الدماغ التي تشكل أساس الالتهاب العصبي وتطوره، حيث يؤدي التنشيط المستمر لنوعي خلايا الدماغ إلى التهاب مزمن في الدماغ، وهو أحد أسباب التنكس العصبي ويساهم في تقدمه.

وأضافت الدراسة أن التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) استخدامه محدود في الفئات السكانية الضعيفة وفي الدراسات الطولية، والتي تتطلب استخدام (PET) بشكل متكرر على مدى فترة لسنوات كما هو الحال في الأمراض التنكسية العصبية.. كما أن من عيوب التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، الدقة المكانية المنخفضة، مما يجعلها غير مناسبة لتصوير الهياكل الصغيرة، بالإضافة إلى أن التعبير عن أجهزة التتبع الإشعاعية الخاصة بالالتهاب في أنواع خلايا متعددة (الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية والبطانة) يجعل من المستحيل التمييز بينها.