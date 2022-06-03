يتوقع تقرير اقتصادي وصول صادرات الأرجنتين من الحبوب خلال موسم الحصاد الذي يحل في نهاية العام الحالي إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الإسبوعي الصادر عن مجلس روزاريو للتجارة القول إنه من المتوقع وصول قيمة صادرات القمح في ضوء تقديرات المحصول والأسعار إلى 5 مليارات دولار.

وتستند التقديرات إلى قيام الأرجنتين بتصدير 5ر12 مليون طن. وستحتاج الأرجنتين إلى زيادة حصة صادرات القمح من مستواها الحالي وهو 10 ملايين طن.

ووفق التقديرات من المنتظر وصول إمدادات القمح خلال العام المقبل إلى 3ر21 مليون طن على أساس 1ر19 مليون طن من المحصول الجديد و2ر2 مليون طن من المخزون.

في الوقت نفسه من المنتظر وصول قيمة صادرات الشعير إلى 5ر1 مليار دولار.