يبدو أن لفائف شمع العسل طريقة جيدة لتغطية الطعام بالإضافة إلى أنها تقلل استخدام البلاستيك ويقبل عليها الكثيرون بوصفها بديل صديق للبيئة للفائف البلاستيكية "كلينج فيلم".

وهناك الكثير من أغطية شمع العسل البراقة والجميلة المتوفرة في المتاجر الآن. ولكن ما مدى فائدتها حقا في مطبخ مزدحم؟

وأحد مساوئ أغلفة شمع العسل هو أنه لا يمكن تنظيفها بالماء الساخن لأنها من المرجح أن تذوب. وما يفاقم المسألة، أنها ليست صحية للغاية.

ويقول خبراء الاستدامة في مركز استشارة المستهلك الألماني في ولاية نورث راين فيستفاليا إنه من الأفضل استخدام العلب البلاستيكية أو البرطمانات ذات الأغطية إذا كنت تريد حلا صديقا للبيئة وصحيا أيضا.

ويقول الخبراء لا تستخدم أغلفة شمع العسل على الأطعمة الدسمة أو المنتجات الحيوانية النيئة. وإذا كانت الأغلفة تحتوي على راتنج الأشجار لتثبيط نمو البكتيريا والفطريات، فيمكن أن يغير مذاق طعامك.

ويحتاج المرء أيضا إلى استبدال تلك الأغلفة بعد نحو عام. ونظرا لأن كل قطعة تكلف 20 دولارا فهذا يمكن أن يكون استثمارا باهظا.

وفي حين أن الكثير من خبراء تقديم المشورة للمستهلكين لا ينصحون بأغلفة شمع العسل، فأن بعضهم يؤيد استخدامها لتغطية الحاويات، لا سيما إذا كنت تستخدمها كبديل للـ"كلينج فيلم" أو لفافات القصدير اللذين يتم التخلص منهما فور استخدامهما في العادة.