اكتشف فريق بحثي صيني جينا جديدا يمكنه تحسين قدرة الأرز على مقاومة الجفاف، وفقا لنتائج دراسة نشرت مؤخرا في مجلة التكنولوجيا الحيوية النباتية.

وأشارت نتائج الدراسة الى أن الجين OsRINGzf1 يتمكن من تقليل فقدان الماء الخلوي من خلال تقليل القنوات المائية في الخلايا، وبالتالي تحسين قدرة نبات الأرز على الاحتفاظ بالمياه في ظروف الجفاف.

وقال ليو هونغ يان من مركز شانغهاي للجينات الحيوية الزراعية والمؤلف المناظر للبحث، إن الفريق البحثي قارن العديد من نباتات الأرز التي نمت في ظروف الجفاف بالتي نمت في الظروف العادية لاكتشاف الجين الذي يتعلق بمقاومة الجفاف.

وذكر ليو أنهم حددوا الجين OsRINGzf1 من خلال رسم خرائط دقيقة للكروموسوم 4 للأرز.

وقال تشن شو جيون المؤلف الأول للبحث ان نتائج الدراسة أظهرت أن الإفراط في التعبير عن الجين يعزز مقاومة الأرز للجفاف وإجهاد الملح، في حين أن حذف الجين يجعل الأرز أكثر حساسية للجفاف.

وأضاف أنه في ظروف الجفاف فإن النبات الذي أفرط في التعبير عن الجين أنتج أرزا أكثر بمقدار يزيد عن 10 بالمائة عما كان عليه في الجماعة الضابطة، ما يقلل من خسارة الغلة الناجمة عن الجفاف.