أعلن حمود ولد أحمد المدير العام لشركة معادن موريتانيا ( حكومية) أن إنتاج الشركات الموريتانية من الذهب شبه الصناعي وصل 800 كلج.

وأوضح المسؤول الموريتاني في كلمة ألقاها أثناء تدشين محطة جديدة لشركة المعادن أن عدة شركات وطنية من الفئة (و) دخلت في مرحلة إنتاج الذهب للمرة الأولى في تاريخ البلد.

وأضاف أن "عملية إنتاج الذهب كانت عملية موريتانية خالصة وبأفكار وأيادي وطنية حيث تم توجيه هذا الانتاج بالكامل للبنك المركزي الموريتاني وبشكل مباشر لتكتمل بذلك مسيرة إسهام هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني، والمشاركة في تنمية وتطوير البلاد".

وبدأ التنقيب السطحي عن الذهب في الشمال الموريتاني في 2016 وتحول إلى نشاط اقتصادي مهم في بلد يتوفر على مناجم متنوعة منها الحديد والذهب والنحاس والكوبالت .