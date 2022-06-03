عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال شكلت لجنة فنية للكشف على أعمال عقد الصيانة العامة للطرق الرئيسية في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير بغرض الاستلام الابتدائي، وذلك وفق مستندات العقد برئاسة مدير إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الاحمدي م.عماش الرشيدي وعضوية 5 أعضاء آخرين من قطاعات «هندسة الصيانة» و«الهندسة الصحية» والمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث والهيئة العامة للطرق والنقل البري.



وأضافت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 6 يونيو الجاري مع المقاول للكشف اللازم بغرض الاستلام الابتدائي، مشيرة الى أنها ستقوم بعد الكشف الفني والتأكد من انجاز العقد كاملا وإتمام أعمال الصيانة بإعداد محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة متضمنا التوصيات بشكل مفصل ويرفع الى وكيل الوزارة.