جدة - مفرح الشمري



من الوهلة الأولى يبهرك " موسم جدة" بالفعاليات المتنوعة الموجودة فيه فهو عنوان للفرح الحقيقي للاطفال والكبار .

" موسم جدة " الذي انطلق مطلع مايو الماضي تحت شعار " ايامنا الحلوة" ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري او ربما يمدد للاعداد الكثيفة

التي تكتظ بهم ال" ستي ووك " لايمكن وصف جماله ولا جمال فرحة الاطفال والكبار بهذا الموسم الاستثنائي الذي تشهد فعالياته تجديدا دائما لاسعاد رواده .

"موسم جدة " هو موسم عالمي مليء باجواء الفرح والمتعة والترفيه الحقيقي من خلال تعدد مناطق الفعاليات، وتنوعها، وسهولة الوصول إليها.

الجميل في هذا الموسم انه منح للعديد من الشباب السعودي للجنسين فرصة العمل لصناعة الترفيه في بلدهم، ويعزز من دورهم ومشاركتهم في صناعة الترفيه في المملكة من خلال 9 مناطق رئيسية اطلق عليها " ستي ووك " ،وهي : جدة آرت بروميناد، جدة بير، جدة جنغل، نادي جدة لليخوت، جدة سوبردوم، حديقة الأمير ماجد، سيتي ووك، وسيرك دو سليه، وجدة البلد.

منطقة "سيتي ووك" التي زارتها "الانباء" ضمن وفد الاعلام الدولي والذي استقبلهم بكل حب رئيس المركز الاعلامي لموسم جدة أحمد آل عثمان وزملاؤه في المركز الاعلامي الذين اعطوا للوفد شرحا وافيا لهذه المنطقة الترفيهية العالمية والتي تضم مطاعم، متاجر، ومسارح، وعروضاً حية، وأكبر شلال تفاعلي في المنطقة بارتفاع (50م)، وأكبر شاشة LED للعروض السينمائية، وتجربة للمنطاد، بالاضافة الى (9) مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي بالاضافة الى عروض الألعاب النارية .

الوفد الاعلامي الدولي استمتع بهذه الاجواء الجميلة وخصوصا في "جدة بير" التي تضم العديد من الالعاب الترفيهية المائية تحت شعار "تحمل ما يجيك" اذا قررت المغامرة واللعب.

لم ينس القائمون على موسم جدة 2022 ، " ابو الفنون " المسرح حيث تم اختيار عدد من المسرحيات الخليجية والعربية في هذا الموسم الممتع وباسعار في متناول الجميع منها مسرحية " سوبر ماركت" لقروب الفنان حسن البلام ومسرحية " سلام مربع" للفنان محمد هنيدي ومسرحية " حبيبتي من تكون" والتي تدور حول حياة الراحل عبدالحليم حافظ ومشواره في الفن، بالاضافة الى عرض مسرحية"عائلة تس" في موسمها الثاني بعد نجاحها في موسم الرياض الاخير .

الملفت للنظر في منطقة سيتي ووك هو «مصنع الشهرة» وذلك ضمن فعاليات «جدة لايف»، حيث يعيش الزوار رحلة فريدة من نوعها في عالم المشاهير والنجوم العالميين من خلال معايشة دور المشاهير العالميين وسط أجواء مختلفة في كل تفاصيلها.

وتبدأ هذه «التجربة» المميزة ب 6 مراحل مختلفة، وهي تجهيز الزوار للنجومية، من خلال اللبس، وطريقة المشي، والإشارات، ولغة الجسد مرورا بالسجادة الحمراء التي يقف على جوانبها عدد من المصورين الحقيقيين ليلتقطوا لهم صورا تذكارية، ثم «تجربة» تسلم جائزة الأوسكار في المرحلة الأخيرة، والخروج بصور تذكارية لهذه المرحلة المشوقة والتي بحرص جميع رواد " موسم جدة " اللعب فيها.