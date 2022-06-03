أسامة دياب



دعا السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج الكويتيين إلى المحافظة على البيئة بقدر المستطاع، واستخدام الدراجات الهوائية في حياتهم اليومية.



جاء ذلك خلال رعايته «يوم الدراجات الهوائية العالمي»، وذلك ضمن الفعاليات الكثيرة التي أطلقتها السفارة منذ بداية العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال بلاده، حيث شارك في الفعالية مجموعة كبيرة من الدراجين المحترفين إضافة إلى عدد من الكويتيين والمقيمين وقاموا بجولة داخل منطقة السفارات، وقاد المجموعة السفير الهندي وزوجته وابنهما.



وأوضح جورج أن الدراجة الهوائية هي أكثر أساليب التنقل التي تعتبر صديقة للبيئة، كما أن لها علاقة كبيرة بصحة الإنسان لمحافظته على لياقته، مذكرا بالمهاتما غاندي الذي كان يعتمد كثيرا بتنقلاته على الدراجة الهوائية.



وأضاف: إنه اليوم العالمي للدراجات ومن أفضل من المهاتما غاندي الذي يستلهم منه أسلوب حياة مستدام وصحي، أما رسالتي للكويتيين وللجميع فهي المحافظة على البيئة أمر مهم للغاية ويجب علينا حمايتها.