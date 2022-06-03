تحقق السلطات الإيرانية في ظروف مقتل أحد أفراد الحرس الثوري جراء "حادث" تعرض له في منزله، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة، نافيا تقارير صحافية عن "اغتياله".



وأوردت وكالة ألأنباء الرسمية (إرنا) أنه "خلال الأيام الماضية، قضى أحد أفراد حرس الثورة جراء حادث في منزله، ويتم التحقيق في أسبابه"، وذلك نقلا عن "مصدر مطّلع" لم تسمّه.



ونفت الوكالة تقارير أوردتها وسائل إعلام معارِضة مقرها خارج البلاد، أشارت فيها إلى تعرض العقيد علي اسماعيل زاده وهو ضابط في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس، "للاغتيال" في كرج غرب طهران.



ووضع المصدر ذلك في إطار "الحرب النفسية والأخبار الكاذبة".



من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "علي اسماعيل زاده قضى بعد سقوطه من شرفة منزله التي لم تكن تتوافر فيها الحماية الكافية"، من دون تفاصيل إضافية بشأنه.