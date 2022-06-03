أدى تبادل لإطلاق النار بين قوات من قرغيزستان وطاجيكستان عند الحدود المتنازع عليها بين البلدين اليوم الجمعة إلى سقوط "جرحى من الجانبين" كما أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان.



وقالت اللجنة في بيان إن "تبادل إطلاق النار انتهى . واضافت "سقط جرحى من الجانبين" على الحدود.



وتشهد الحدود بين البلدين الفقيرين الواقعين في وسط آسيا عمليات إطلاق نار متكررة بينما لم تحقق محادثات لترسيم الحدود تقدما يذكر.



وذكرت قرغيزستان أن موجة عنف بدأت بتوغل القوات الطاجيكية في أراضيهأ.



وقالت لجنة الأمن القرغيزستانية في بيانها "بينما تجاهلوا المطالب الشرعية بمغادرة أراضي جمهورية قرغيزستان، أطلق حرس الحدود الطاجيكيون النار على عناصر الجيش القرغيزي".



وأضافت أن مناوشات اندلعت بعد ذلك بين "دوريات حدودية من البلدين، استخدم الجانب الطاجيكي خلالها قذائف هاون".



وما زال البلدان يتنازعان على جزء من الحدود المشتركة البالغ طولها حوالى ألف كيلومتر.