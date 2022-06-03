

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال لقائه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إسرائيل على استعداد لاستخدام «حقها في الدفاع عن النفس» لوقف برنامج إيران النووي.



خلال لقائهما قال بينيت بحسب بيان أرسله مكتبه باللغة العربية «إن إسرائيل تفضل المسار الديبلوماسي لتجريد إيران من كافة إمكانياتها لتطوير السلاح النووي، ولكنها تحتفظ مع ذلك بحقها في الدفاع عن نفسها وفي اتخاذ إجراءات ضد إيران في سبيل كبح برنامجها النووي».



وأكد بينيت «على الضرورة الملحة في تضافر الجهود الدولية لمنع إيران بكل الوسائل من الحصول على الأسلحة النووية».



وشدد بينيت على الخطر الكبير الذي «يشكله استمرار التقدم الإيراني نحو امتلاك السلاح النووي، من خلال تضليل المجتمع الدولي باستخدام المعلومات الملفقة والأكاذيب».



وأجرت عشرات المقاتلات الإسرائيلية هذا الأسبوع مناورات فوق البحر الأبيض المتوسط فيما نفذت سفن حربية مناورات في البحر الأحمر. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أنها محاكاة لهجوم واسع النطاق ضد إيران، لاسيما المواقع النووية.



وأكد الجيش الإسرائيلي بحسب فرانس برس أن هذه المناورات تأتي في اطار «الاستعداد والتدريب بشكل مستمر لعدة سيناريوهات من بينها تهديدات من إيران».