أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن ثقته في حصول ملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) على الاغلبية اللازمة عند طرحه للتصويت في البرلمان الأوروبي، مؤكدا ان محاولات الضغط مستمرة لحين اتمام هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «الاجتماع كان مثمرا جدا ومفيدا وأستطيع ان أقول الآن وبكل ثقة أننا سنحصل على الأغلبية اللازمة لتمرير ملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن)».

واضاف الغانم «رئيسة البرلمان الاوروبي أكدت لنا احترامها وتقديرها وتقدير البرلمان الاوروبي للكويت كدولة وديمقراطيتها وللسقف العالي للحريات واحترام حقوق الانسان فيها».

وذكر الغانم ان رئيسة البرلمان الاوروبي أكدت ايضا احترامها للدستور الكويتي الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الاوروبية، وللدور الكبير الذي قامت به الكويت وأمراؤها على مدى سنوات في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت بالمنطقة.

واستطرد الغانم قائلا «نفخر ونسعد بأن تكون سمعة الكويت وبرلمانها بهذه الصورة لدى البرلمان الاوروبي».

وقال الغانم ان رئيسة البرلمان الاوروبي أكدت خلال الاجتماع على دعمها لملف اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) ووعدت بأن يطرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الاوروبي بأسرع وقت ممكن.

واوضح الغانم «بعد اجتماعنا بكافة الكتل السياسية من محافظين وليبراليين ووسط ويسار ويمين والأحزاب الرئيسية متمثلة بحزب الشعب الاوروبي والحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب (الخضر) أعتقد أن الحصول على الاغلبية اللازمة لتمرير ملف (الشينغن) اصبحت فرصته كبيرة جدا، ومحاولاتنا وضغطنا الآن هو أن يتم النظر والتصويت على هذا الملف بأسرع وقت».

واعرب الغانم عن أمله بأن يتم الانتهاء من ملف (الشينغن) الذي سيكون له فوائد كبيرة ليست مرتبطة فقط بالسماح للكويتيين في السفر للدول الاوروبية بسهولة ويسر، وانما له انعكاسات تجاربة واقتصادية وسياسية وانعكاس على سهولة انهاء الاتفاقيات مع الدول الاوروبية في المستقبل.

وقال الغانم «نحن الآن بانتظار اخبارنا عن الموعد الذي سيتم فيه التصويت وستستمر الاجتماعات مع كافة الاحزاب واعضاء البرلمان الاوروبي لتأمين اكبر قدر ممكن من الموافقين على اعفاء الكويت ومواطنيها من تأشيرة (الشينغن)».

وفي ختام تصريحه أعرب الغانم عن شكره وتقديره لاعضاء بعثة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي وعلى رأسهم السفير جاسم البديوي واعضاء البعثة من ابناء الكويت الذين يعملون بجد واخلاص في مدة ليست بقصيرة ومهمة ليست بسهلة.

وقال الغانم «وفق ما رأيناه وسمعناه ولاحظناه في لقاءاتنا مع كافة المسؤولين ان جميعهم يشكرون السفير واعضاء البعثة على تواصلهم وتوضيحهم واجابتهم على الكثير من الاسئلة التي ساعدت على الاسراع في وصول هذا الملف إلى البرلمان الاوروبي، فلهم مني نيابة عن مجلس الامة والشعب الكويتي كل الشكر والتقدير وهذا ليس بالامر المستغرب على ابناء الكويت المخلصين في كافة بعثات وسفارات الكويت بالخارج».