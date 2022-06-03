بدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واثقا من الفوز بالحرب التي تشنها روسيا على بلاده، فيما اعلن الكرملين أنه حقق بعض أهداف العملية العسكرية.



وقال زيلينسكي في مقطع ڤيديو نشر على انستغرام، في اليوم المئة من الغزو الروسي أمس.



وأضاف «النصر سيكون حليفنا»، في مقطع الڤيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييڤ، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال وزعيم الأغلبية البرلمانية ديڤيد أراخاميا ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك. وأضاف «ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم».



بدوره، قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أمس، إنه يعتقد أن الكرملين يحاول نقل الحرب إلى «مرحلة طويلة الأمد» من خلال نصب دفاعات متعددة المستويات في المناطق المحتلة بجنوب البلاد.



وأضاف ريزنيكوف في تصريحات لمنتدى غلوبسيك 2022 براتيسلافا عبر رابط ڤيديو «يحاول الكرملين نقل الحرب إلى مرحلة طويلة الأمد».



وتابع «بدلا من التقدم، تبني الجيوش الروسية دفاعات متعددة المستويات» في المناطق الجنوبية المحتلة، خاصة في خيرسون.



في المقابل، اعتبر الكرملين أنه حقق «بعض» أهدافه بعد مئة يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، منها السيطرة على «العديد من القرى»، ما سمح للسكان بالعودة إلى «حياة هادئة» على حد قوله.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «سيتواصل هذا العمل، حتى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة».



من جهة أخرى، قال أمين عوض منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية إنه يتعين إجراء المزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق على السماح بالصادرات من روسيا في إطار اتفاق منشود لاستئناف الصادرات الغذائية الأوكرانية.



وأضاف عوض في إفادة صحفية للأمم المتحدة عبر الإنترنت من جنيڤ «كانت هناك موافقة من حيث المبدأ من روسيا على أنها ستقبل ذلك، لكن يتعين إجراء المزيد من المفاوضات.. لتسهيل صادرات روسيا أيضا».



بدورها، تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 رسميا أمس حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لبيان أصدره مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



وأوضح بوريل أن العقوبات تستهدف «قدرة (روسيا) على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية».



وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، وتستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب. ويستبعد هذا خط أنابيب «دروغبا العملاق» الذي يعود للحقبة السوڤيتية والذي يربط روسيا بالعديد من دول شرق ووسط أوروبا.



وتم تخفيف حظر النفط الروسي بعد حشد قوي من جانب المجر ودول حبيسة أخرى ضد حظر شامل مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر نحو شهر.



واستجاب الاتحاد الأوروبي أيضا لضغط المجر، وسيمتنع عن فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل، في أحدث جولة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



وضغطت المجر في اللحظة الأخيرة لاستثناء كيريل، وهو داعم قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات في وقت سابق من الأسبوع الجاري في قمة خاصة.